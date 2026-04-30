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Inchiesta arbitri, Gervasoni dal pm “Rispetto il lavoro della magistratura”

MILANO (ITALPRESS) – “Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò”. Lo ha dichiarato l’arbitro Andrea Gervasoni, supervisore Var indagato per Salernitana-Modena, al suo ingresso presso la Caserma della Guardia di Finanza, a Milano, prima di essere ascoltato in merito all’inchiesta sugli arbitri. “Siamo qui per un episodio”, ha poi aggiunto Michele Ducci, legale dello stesso Gervasoni.
(ITALPRESS).
pia/ari/gtr

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