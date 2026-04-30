Rimpasto giunta in Sicilia, Barbagallo “Si tratta di occupazione delle poltrone”

PALERMO (ITALPRESS) – “Rimpasto giunta? Noi abbiamo parlato da subito di sagra della poltrona, perché non c’è più una visione, un’idea di sviluppo della Sicilia, un’idea vera di governo rispetto alle tante emergenze: dall’acqua e ai rifiuti al dramma del lavoro proprio alla vigilia del primo maggio. L’idea è quella dell’occupazione delle poltrone; addirittura la scadenza del 30 aprile pare che si sia celebrata per occupare in tempo gli ultimi posti degli uffici di gabinetto che rischiavano altrimenti di non essere assegnati. Noi riteniamo ormai questa esperienza conclusa e chiediamo a Schifani oggi più che mai di rimettere il mandato”. Così il segretario regionale, Anthony Barbagallo, a margine della commemorazione, giorno del 44esimo anniversario dell’omicidio per mano mafiosa, di Pio La Torre e del suo collaboratore e autista Rosario Di Salvo, che si è svolta in via Li Muli. “Marcello Caruso in sostituzione di Daniela Faraoni come assessore alla salute? Questo rende l’idea ancor di più di quanto Schifani sia ormai lontano dalla realtà e lontano dai problemi dalle problematiche e dal contesto siciliano. Col dramma che c’è sulla sanità siciliana, le lungaggini nelle liste d’attesa, i drammi nei pronto soccorsi, gli ospedali e i medici che mancano nei territori, toglie il secondo tecnico dopo la Volo, che certamente erano degli operatori del settore, per mettere Caruso, che avrà magari tanti pregi, ma certamente non crediamo che sia un manager e un politico che abbia competenze particolari sulla sanità”.

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