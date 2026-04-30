Termovalorizzatori a Palermo e Catania, Schifani “Un nuovo passo avanti”





PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi possiamo dirlo: il traguardo è sempre più vicino. Nel pieno rispetto dei tempi previsti, sono stati consegnati i progetti dei due termovalorizzatori di Palermo e Catania. È un passo decisivo per chiudere con un sistema vecchio e costoso, e tra l’altro fondato sulle discariche, e invece dare alla Sicilia un modello moderno, efficiente e pulito. Con questi impianti produrremo energia elettrica per oltre 150. 000 famiglie, ridurremo l’impatto ambientale e abbatteremo i costi del ciclo dei rifiuti. Questo significa circa 100 milioni di euro di risparmi per famiglie e imprese. Andiamo avanti con i fatti, rispettando gli impegni. La Sicilia cambia, e cambia davvero”. Lo dichiara Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, in merito alla presentazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica dei due termovalorizzatori che sorgeranno a Palermo e Catania. vbo/mca3

(fonte video: Regione Siciliana)

© Riproduzione riservata