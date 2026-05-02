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Cina, politica zero dazi in Africa per promuovere la cooperazione

Venerdì la Cina ha iniziato ad attuare l’estensione della politica a zero dazi sulle importazioni provenienti da tutti i 53 Paesi africani con cui intrattiene relazioni diplomatiche, una misura storica considerata in grado di promuovere apertura e cooperazione per il Sud globale in un contesto di crescente protezionismo e frammentazione dell’economia mondiale. (XINHUA/ITALPRESS)

mec/sat/mca3
(Fonte video: Xinhua)

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