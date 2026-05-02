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Longevity Magazine – Puntata del 2/5/2026

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una sana e lunga vita. Nell’ottava puntata di Longevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, intervista Pierpaolo Sileri, direttore dell’Unità di Chirurgia Colorettale dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e professore ordinario di chirurgia generale all’Università Vita-Salute San Raffaele, e Oscar Arnaboldi, medico odontoiatra specialista in chirurgia odontostomatologica. La corretta informazione in ambito alimentare e alcune delle controindicazioni in seguito agli interventi odontoiatrici tra gli argomenti al centro della puntata.

sat/gsl

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