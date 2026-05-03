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Missione della Regione Lazio in California, Rocca “Identità e innovazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Qui a San Francisco, che è la capitale del digitale, dell’innovazione, abbiamo portato questa esperienza immersiva, questa esperienza interattiva legata al cuore della nostra identità, se vogliamo. Perché la cultura etrusca, la popolazione etrusca, sono in fondo la popolazione e la cultura che poi ha dato il via a quella che è la cultura romana”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della missione istituzionale della Regione Lazio in California.

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(Fonte video: Regione Lazio)

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