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Tg Ambiente – 3/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Rifiuti sanitari, il progetto “ReMed” punta sull’economia circolare
– Life Streams, al via il recupero della trota mediterranea
– Verde urbano, Torino sempre più green con il progetto “Riforestazione”
– Hydrogen Adige Valley, il modello italiano per la mobilità del futuro

mgg/gtr/col

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