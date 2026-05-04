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Catania, serra di marijuana in casa e laboratorio di documenti falsi: un arresto

CATANIA (ITALPRESS) – Si era specializzato nella coltivazione indoor della marijuana, creando una vera e propria serra con 42 piante all’interno di un appartamento nel centro storico di Catania. Protagonista di questa vicenda è un 49enne catanese, che è stato scoperto e arrestato dalla polizia con l’accusa di produzione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

col3/mca3 (fonte video: polizia di Stato)

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