Catania, serra di marijuana in casa e laboratorio di documenti falsi: un arresto

CATANIA (ITALPRESS) – Si era specializzato nella coltivazione indoor della marijuana, creando una vera e propria serra con 42 piante all’interno di un appartamento nel centro storico di Catania. Protagonista di questa vicenda è un 49enne catanese, che è stato scoperto e arrestato dalla polizia con l’accusa di produzione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

col3/mca3 (fonte video: polizia di Stato)