Ultime News

4 Mag 2026 Un messaggio, una finta figlia, tre bonifici: genitori raggirati, via oltre 8.000 euro
4 Mag 2026 Studenti fra musica e teatro sotto al Torrazzo nel segno di don Primo Mazzolari
4 Mag 2026 Isee, nuova mozione di Forza Italia. Carassai: "Più equità per le famiglie"
4 Mag 2026 "Super Giocosano", il 9 e 10 maggio evento per famiglie e bambini
4 Mag 2026 Salone dello studente young: il tour 2026 si conclude con risultati molto positivi
Video Pillole

Cozzoli “Grandi eventi sportivi sono driver di crescita economica e sociale”

NAPOLI (ITALPRESS) – “A Napoli si realizza concretamente quello che abbiamo scritto nel libro, ovvero che lo sport ha una doppia anima, quella sociale e industriale. Abbiamo portato a Ponticelli la gratuità dello sport, nel rione Sanità e ad Arenella abbiamo portato spazi di sport che sono presidi di socialità e non soltanto luoghi per la pratica sportiva”. Lo afferma Vito Cozzoli, a margine della presentazione a Napoli del suo libro “L’anima sociale e industriale dello sport”. Il volume ripercorre l’esperienza dell’autore alla guida di Sport e Salute, in qualità di presidente e amministratore delegato, nel triennio 2020-2023.

xc9/sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...