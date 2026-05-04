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Garbin “Essere ricevuti da Mattarella un onore immenso”

ROMA (ITALPRESS) – “La motivazione ce la dà la gente, che ci abbraccia quando andiamo in giro, ed anche il presidente Mattarella, Venire qui è un onore immenso per noi, perché esalta i valori dello sport, della condivisione della squadra, dell’io che di diventa noi. Sono tutti passi importantissimi per una squadra fortissima che abbiamo e ho l’onore di seguire”. Così Tathiana Garbin, ct della Nazionale femminile di tennis, dopo l’incontro al Quirinale tra le squadre azzurre di tennis vincitrici di BJK Cup e Coppa Davis ed il presidente Sergio Mattarella.

mc/azn

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