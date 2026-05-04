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Mattarella al concerto del 100° anniversario Banda musicale Guardia di Finanza

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assistito al concerto inaugurale del 100° anniversario della costituzione della Banda musicale della Guardia di Finanza, che si è tenuto al Teatro dell’Opera di Roma. Dopo l’indirizzo di saluto del Comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, ha avuto inizio il concerto presentato da Eleonora Daniele. La Banda musicale è diretta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso. vbo/mca1
(Fonte video: Quirinale)

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