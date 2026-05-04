Nel Torinese una nonna sventa per la seconda volta una truffa, arrestata 41enne

MAPPANO (TORINO) (ITALPRESS) – Un’ottantacinquenne di Mappano ha sventato per la seconda volta nel giro di poco più di un anno un tentativo di truffa ai suoi danni, consentendo ai carabinieri di arrestare in flagranza una polacca di 41 anni, trovata in possesso dei gioielli che la stessa anziana le aveva appena consegnato. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì. Il copione era quello classico della “truffa del finto medico”: un uomo ha chiamato l’anziana sul telefono fisso, presentandosi come sanitario dell’ospedale Molinelle di Torino e comunicandole che il figlio era affetto da una grave malattia. La cura avrebbe richiesto un intervento chirurgico del costo di 120.000 euro, affrontabile – a suo dire – consegnando i gioielli d’oro di famiglia a una persona che sarebbe passata a casa.L’anziana, però, non ha figli maschi. Insospettita, ha subito avvisato la figlia, che ha allertato la Centrale Operativa diVenaria. L’operatore ha suggerito di “reggere il gioco”: la donna ha simulato confusione e agitazione al telefono, anche quando il presunto figlio ha preso la linea per confermare l’arrivo della “staffetta”. Nel frattempo, i militari si sono appostati in casa. Quando la quarantunenne polacca si è presentata e ha ritirato i gioielli, è stata bloccata e arrestata per tentata truffa aggravata.

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(Fonte video: Carabinieri)