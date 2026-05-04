Ultime News

4 Mag 2026 Un messaggio, una finta figlia, tre bonifici: genitori raggirati, via oltre 8.000 euro
4 Mag 2026 Studenti fra musica e teatro sotto al Torrazzo nel segno di don Primo Mazzolari
4 Mag 2026 Isee, nuova mozione di Forza Italia. Carassai: "Più equità per le famiglie"
4 Mag 2026 "Super Giocosano", il 9 e 10 maggio evento per famiglie e bambini
4 Mag 2026 Salone dello studente young: il tour 2026 si conclude con risultati molto positivi
Video Pillole

Pecoraro Scanio “Da Pompei un appello per un turismo che aiuti i territori”

POMPEI (ITALPRESS) – “L’Italia deve investire con decisione su tutte le forme di turismo: culturale, religioso, congressuale, giovanile, naturalistico, puntando anche su innovazione e sostenibilità. E quale luogo migliore per lanciare questo appello se non Pompei, simbolo globale della nostra capacità di attrazione?”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, docente di turismo sostenibile nelle università di Milano Bicocca, Napoli Federico II, Roma Torvergata, in visita a Pompei con il coordinatore Ecodigital Campania sottolineando come la città rappresenti un esempio emblematico delle potenzialità – ancora in parte inespresse – del sistema turistico italiano.

sat/mca2
(Fonte: Fondazione Univerde)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...