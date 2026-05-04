Ultime News

4 Mag 2026 "Parole immaginate": in biblioteca i cortometraggi di Silvia Migliorati
4 Mag 2026 Festa del Volontariato Castelverde, grande partecipazione per la quarta edizione
4 Mag 2026 Vanoli, fine di un’epoca? Conti a CR1: "L'ufficialità dopo il Consiglio federale"
4 Mag 2026 A due studenti dello Stradivari e di Cr.Forma la Borsa di Studio "Agostino Ottoli"
4 Mag 2026 Avanzano i lavori nell'ex Aem: sempre più probabile la destinazione a studentato
Video Pillole

Salute, Schillaci “Con prevenzione meno patologie e più vicini ai cittadini”

ROMA (ITALPRESS) – “La prevenzione è l’argomento fondamentale sul quale stiamo puntando con decisione. Credo che per continuare ad avere un Sistema sanitario nazionale sostenibile come il nostro, per offrire a tutti i cittadini, anche ai più fragili, ai più deboli e a chi ha più difficoltà economiche, i nuovi ritrovati della ricerca biomedica, dobbiamo avere un sistema in equilibrio. Per cui la missione è chiara: avere in futuro meno italiani affetti da patologie, quelle che possono essere controllate e prevenute proprio con la prevenzione. Su questo c’è un disegno importante; nell’ultima legge di bilancio per la prima volta sono stati fatti dei finanziamenti ad hoc e insieme alle Regioni vogliamo lavorare per questo. Vogliamo far sì che il Servizio Sanitario Nazionale si evolva, sia più vicino ai cittadini, nel rispetto però di quelle che sono le basi sulle quali è stato fondato 47 anni fa: la gratuità delle cure, l’accesso alle cure, l’universalismo e l’attenzione ai più deboli”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione dell’incontro “Cammini di cura. Risposta della sanità pubblica nella prevenzione dell’obesità con strumenti di salute e benessere”.
xb1/ads/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...