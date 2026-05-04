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Tg News – 4/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Delitto Garlasco, convocati anche gemelle Cappa e Marco Poggi
– Crans-Montana, Presidente Svizzera: “Basta con invio fatture a famiglie”
– Teheran: “Nessuna petroliera ha attraversato Hormuz”
– Meloni vedrà Rubio ma non condivide disimpegno Usa su Nato
– Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di persona
– Epidemia su una nave da crociera, 3 morti
– Inter, uno scudetto da 20 milioni che ne frutta 120
– Mediterraneo, Italpress ed Ecam Council rinnovano la loro partnership
– Previsioni 3B Meteo 5 Maggio
azn

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