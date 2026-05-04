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Tg Sport – 4/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inter Campione d’Italia, Chivu firma lo scudetto numero 21
– Akanji riscattato, pronto il contratto fino al 2028
– Milan in crisi, Allegri sotto accusa dopo il ko con il Sassuolo
– Formula 1, trionfo storico di Kimi Antonelli nel GP di Miami
– Sinner leggendario a Madrid, quinto Masters 1000 consecutivo
– Mattarella riceve Nazionali Tennis al Quirinale e ricorda Alex Zanardi
– La Barba al Palo – Bella e meritata la grande festa dell’Inter
/gtr
– Inter Campione d’Italia, Chivu firma lo scudetto numero 21
– Akanji riscattato, pronto il contratto fino al 2028
– Milan in crisi, Allegri sotto accusa dopo il ko con il Sassuolo
– Formula 1, trionfo storico di Kimi Antonelli nel GP di Miami
– Sinner leggendario a Madrid, quinto Masters 1000 consecutivo
– Mattarella riceve Nazionali Tennis al Quirinale e ricorda Alex Zanardi
– La Barba al Palo – Bella e meritata la grande festa dell’Inter
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