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Ue, Salvini “Superare il Patto di Stabilità è questione di sopravvivenza”

MILANO (ITALPRESS) – Superare i vincoli del Patto di Stabilità “non è una questione politica, ma di sopravvivenza. Sono convinto che l’intero governo continuerà a chiedere che l’Europa ci permetta di aiutare le famiglie in difficoltà visti i prezzi e l’inflazione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro Matteo Salvini a margine di un sopralluogo a palazzine Aler a Milano rispondendo a chi gli chiedeva della contrarietà di Forza Italia sul tema.

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