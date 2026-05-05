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Bpco, verso cure più accessibili e rete territoriale
ROMA (ITALPRESS) – La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, malattia respiratoria progressiva cronica che colpisce oltre 2 milioni di persone in Italia, rappresenta oggi una sfida per il Servizio Sanitario Nazionale. Questo uno dei temi al centro dell’evento istituzionale “BPCO: verso una presa in carico integrata ed equa”, realizzato in collaborazione con AstraZeneca Italia, nel corso del quale è stato presentato il policy paper, elaborato da un Gruppo di Lavoro multidisciplinare, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di efficientare la presa in carico per i pazienti affetti da questa patologia.
f04/mgg/azn
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