Palermo, a maggio l’arte dei mandala a Villa Serena





PALERMO (ITALPRESS) – Maggio è per eccellenza il mese del risveglio ed è indissolubilmente legato alla figura della mamma. Per tutto il mese sui balconi di Villa Serena, a Palermo, è possibile ammirare un’installazione che trasforma la clinica in un luogo di riflessione attraverso l’arte dei mandala, simboli di unità, armonia e benessere universale. Si tratta di concetti che si riflettono integralmente nella figura materna, intesa come fulcro di accoglienza e stabilità. L’evento è realizzato dall’Associazione “Il filo che unisce” ODV. L’opera è interamente dedicata alla salute e alla prevenzione, celebrando la vita e la cura attraverso i colori e le forme geometriche dei mandala.

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