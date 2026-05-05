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Rapine, truffe e minacce: sei misure cautelari in Campania

NAPOLI (ITALPRESS) – Rapine, truffe e minacce aggravate in danno di anziani, sia in altre parti dell’Italia che in Spagna, sarebbero state commesse per finanziere altre attività illecite come l’acquisto di armi o per provvedere al mantenimento in carcere dei sodali. Questo il quadro tracciato dagli agenti della questura di Napoli che stamane hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone e del divieto di dimora nella regione Campania per altre 3.
col3/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

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