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Tg Economia – 5/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mercato dell’auto in crescita per il quinto mese consecutivo
– Turismo, 109 milioni per la destagionalizzazione e innovare il settore
– Trasporti, il traffico urbano non dipende solo dall’ampiezza delle strade
– Fisco, al via la consultazione del 730 precompilato
/gtr

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