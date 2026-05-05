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Tg News – 5/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump al Papa: “Mette in pericolo i cattolici”
– Cessate il fuoco in Iran tiene nonostante gli attacchi
– Mosca blindata per parata della vittoria
– Garlasco, interrogate le sorelle Cappa, Sempio non risponderà ai Pm
– Una ex modella italiana scomparsa a New York
– Mattarella al mondo del cinema: “Abbiate audacia”
– Costi sempre più alti per l’assicurazione
– In migliaia ai funerali di Zanardi a Padova
– Previsioni 3B Meteo 6 Maggio
mrv

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