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Tg Sport – 5/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Addio a Zanardi: migliaia di persone ai funerali di Alex a Padova
– Roma travolgente: 4-0 alla Fiorentina e sogno Champions riaperto
– Inter: caccia alla “Stella d’Argento” con la decima Coppa Italia
– Juventus e Milan, l’incubo Champions blocca il mercato e il futuro di Allegri
– Tennis e F1, quanto valgono i “numeri 1” Sinner e Antonelli
– MotoGp, Morbidelli carica l’ambiente verso Le Mans, l’incognita è la pioggia
/gtr

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