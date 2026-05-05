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Verona accoglie la nuova sede Generali, innovazione e sostenibilità al centro

VERONA (ITALPRESS) – Generali ha inaugurato la sede di Verona in Lungadige Cangrande. Un intervento che consolida il legame della Compagnia con il territorio e valorizza un edificio di rilevanza storica e architettonica, riportandolo a nuova vita come luogo di lavoro moderno, funzionale e aperto al futuro. Il risultato è uno spazio sostenibile, tecnologicamente avanzato e studiato per mettere al centro il benessere e la produttività delle persone, favorendo la loro capacità di innovare ogni giorno.
f29/mgg/gsl

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