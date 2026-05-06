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Agrifood Magazine – 6/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Dal Senato via libera al ddl sulla panificazione
– Pizza e bibita sempre più care, prezzi in aumento nelle città italiane
– Riso, l’Ue conferma la soglia al 45% per l’import a dazio zero
– Tendenze food 2026, vincono tradizione e cucina sostenibile
mgg/gtr/col

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