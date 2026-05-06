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Albano “Ci impegniamo a portare a termine i progetti avviati”

PALERMO (ITALPRESS) – “Torno alla guida di un assessorato complesso, che guarda soprattutto alle fasce più fragili della popolazione. E’ importante che tutti ci impegniamo a portare a termine i progetti avviati, il mio lavoro ripartirà proprio da qui”. Lo dichiara Nuccia Albano, assessore alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, dopo il giuramento a Sala d’Ercole, davanti al presidente della Regione Renato Schifani.

pc/mca3 (fonte video: Regione Siciliana)

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