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Albano “Ci impegniamo a portare a termine i progetti avviati”
PALERMO (ITALPRESS) – “Torno alla guida di un assessorato complesso, che guarda soprattutto alle fasce più fragili della popolazione. E’ importante che tutti ci impegniamo a portare a termine i progetti avviati, il mio lavoro ripartirà proprio da qui”. Lo dichiara Nuccia Albano, assessore alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, dopo il giuramento a Sala d’Ercole, davanti al presidente della Regione Renato Schifani.
pc/mca3 (fonte video: Regione Siciliana)
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