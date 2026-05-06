Arrestato latitante albanese a Tirana, era capo banda narcotrafficanti a Venezia

VENEZIA (ITALPRESS) – Nei giorni scorsi, a Tirana, le Autorità di polizia albanesi, su input degli organi investigativi della Polizia di Stato, hanno localizzato e catturato un narcotrafficante albanese di 45 anni, latitante dal 2022, ricercato in campo internazionale e destinatario di red notice emessa dal Segretariato generale Interpol di Lione, indagato tra il 2019 ed il 2021 nell’ambito di attività antidroga coordinate dalla Procura distrettuale di Venezia e condotte dalla Squadra mobile. L’uomo, in particolare, è stato condannato in via definitiva, per associazione finalizzata al traffico di sostante stupefacenti e spaccio di droga, con sentenza della Corte d’Appello lagunare, che – ad epilogo giudiziario della vicenda – ne ha accertato il ruolo di elemento di spicco di una collaudata organizzazione criminale, operante a Venezia, dedita al narcotraffico e, in particolare, all’importazione e alla commercializzazione di cocaina, poi destinata alle piazze di spaccio dell’hinterland veneziano. Il soggetto, che all’epoca dei fatti viveva a Mestre, è stato ritenuto, in particolare, vertice operativo e decisionale del sodalizio, con ruolo di diretta gestione dei canali di approvvigionamento del narcotico e di direzione della distribuzione dello stupefacente sul territorio lagunare.

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(Fonte video: Polizia di Stato)