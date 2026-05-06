Fontana “Conoscere la storia è fondamentale per il futuro della Repubblica”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ importante conoscere la storia, mi auguro che tante scolaresche e tanti ragazzi vengano a visitare questa mostra che credo sia fondamentale anche per il futuro della nostra Repubblica, e per capire quanto è importante vivere in una democrazia, e non darlo per scontato”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, a margine dell’inaugurazione della mostra “1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio”.

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(Fonte video: Camera dei Deputati)