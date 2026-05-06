Giovani, Abodi “Erasmus Plus strumento per costruire il futuro”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Per noi, nelle politiche pubbliche, l’Erasmus Plus è un elemento di successo e di talento, tanto che abbiamo la necessità di incrementare questa possibilità per i giovani del nostro Paese, favorendo gli scambi con i ragazzi di tutta Europa”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sottolineando l’importanza strategica dei programmi di mobilità internazionale.

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