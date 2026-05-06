Ultime News

6 Mag 2026 Simularono un incidente per riscuotere il premio assicurativo: condannati madre e figlio
6 Mag 2026 Stop dei treni sulla Codogno-Mantova: convocati comitati dei pendolari e consiglieri
6 Mag 2026 Ubriaco al parco, resiste agli agenti. Clochard arrestato: resta in carcere
6 Mag 2026 Cremonese, Baschirotto ko: salta il Pisa, in dubbio per il finale di stagione
6 Mag 2026 Da 416 anni a scuola alla Beata Vergine: suore in festa con studenti, prof ed ex alunni
Video Pillole

La Russa “Diplomazia parlamentare può essere di aiuto in momento difficile”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sono stato ricevuto qui al Senato della Repubblica Francese dal mio omologo, in occasione della firma del Protocollo di cooperazione tra il Senato italiano e quello francese. Riteniamo, sia noi che gli amici francesi, che la diplomazia parlamentare possa, in questo momento difficile per i rapporti internazionali, essere di grande aiuto nel solco di una cooperazione che dia sempre maggiore peso all’Europa e dia sempre maggiori risultati ai nostri popoli”. Così a Parigi il presidente del Senato Ignazio La Russa.

sat/gtr
(Fonte video: Senato)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...