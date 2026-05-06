La Russa “Diplomazia parlamentare può essere di aiuto in momento difficile”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sono stato ricevuto qui al Senato della Repubblica Francese dal mio omologo, in occasione della firma del Protocollo di cooperazione tra il Senato italiano e quello francese. Riteniamo, sia noi che gli amici francesi, che la diplomazia parlamentare possa, in questo momento difficile per i rapporti internazionali, essere di grande aiuto nel solco di una cooperazione che dia sempre maggiore peso all’Europa e dia sempre maggiori risultati ai nostri popoli”. Così a Parigi il presidente del Senato Ignazio La Russa.

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(Fonte video: Senato)