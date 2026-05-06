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Tg News – 6/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Garlasco, Sempio lascia Procura Pavia dopo 4 ore, non risponde
– Trump: “Se l’Iran accetta l’accordo, Hormuz sarà riaperto a tutti”
– Petrolio in caduta libera, il Brent scende sotto i 100 dollari
– Zelensky: “Mosca ha violato la tregua, agiremo di conseguenza”
– Hantavirus, Tenerife dice sì allo sbarco dei crocieristi
– E’ morto Evaristo Beccalossi, leggenda interista
– Scomparso Ted Turner, il fondatore della Cnn
– La forza della pace nella mostra di Obey alle Gallerie d’Italia a Napoli
– Previsioni 3B Meteo 7 Maggio
azn

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