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Diplomacy Magazine – Puntata del 7 maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nella trentunesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Nasser Sanhat Al-Qahtani, ambasciatore del Kuwait in Italia. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla delle opzioni del presidente Usa Donald Trump riguardo alla crisi con l’Iran. mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sulle difficili trattative tra Washington e Teheran sullo Stretto di Hormuz.

sat/azn/mrv

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