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Kia, la motorizzazione Trifuel approda alla nuova gamma Sportage

CUNEO (ITALPRESS) – Kia arricchisce la gamma Sportage con la motorizzazione Trifuel. Anche sull’ammiraglia della casa coreana sarà dunque possibile scegliere la soluzione tecnologica che combina la propulsione turbo benzina, Gpl e full hybrid in un’unica proposta. Il sistema TriFuel rappresenta l’evoluzione di un progetto tecnologico introdotto per la prima volta su Kia Niro nel 2024, e vuole dar vita a un powertrain equilibrato che punta a unire basse emissioni e ridotti consumi al piacere di guida.
xb4/sat/gtr

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