Legge “Liberi di scegliere” in Sicilia,Schifani “Sottrarre minori a delinquenza”





CATANIA (ITALPRESS) – “Un progetto al quale teniamo moltissimo, abbiamo approvato la legge, la stiamo attuando perché a volte le difficoltà non sono soltanto legislative e finanziarie, ma poi attuative. Quindi siamo qui per discutere e fare il punto. Abbiamo creato più di un mese fa questo tavolo, che abbiamo voluto, perché è un’occasione che non possiamo fallire. Dobbiamo recuperare quanto più possibile i minori per sottrarli alla delinquenza, una delinquenza alla quale magari sono votati i loro genitori, i loro padri, e quindi tendono involontariamente ad attrarli. Questa è la nostra scommessa, è una scommessa che non possiamo perdere”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, intervenendo all’evento “Liberi di Scegliere. Tutti uniti per i minori: la legge che cambia i destini”, al Palazzo della Cultura di Catania. vbo/mca1

(Fonte video: Regione Siciliana)

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