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Mase al lavoro su come far aderire meglio le PMI ai temi ESG

ROMA (ITALPRESS) – “Le PMI sono l’ossatura del sistema produttivo italiano, ma sono anche le realtà che affrontano maggiori difficoltà nell’approcciarsi ai temi della sostenibilità. È per questo che il MASE non si limita a definire indirizzi strategici, ma lavora per creare le condizioni affinché le PMI siano accompagnate nella transizione.”. A dirlo Roberto Amerise, dirigente del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
gsl

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