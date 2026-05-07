Video Pillole
Tg Economia – 7/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inflazione in crescita ad aprile
– Imprese, primo trimestre in positivo
– La domanda estera spinge il turismo outdoor
– Superbonus, nuove lettere di compliance dall’Agenzia delle Entrate
abr/mgg/gsl
– Inflazione in crescita ad aprile
– Imprese, primo trimestre in positivo
– La domanda estera spinge il turismo outdoor
– Superbonus, nuove lettere di compliance dall’Agenzia delle Entrate
abr/mgg/gsl
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