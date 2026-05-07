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Tg Sport – 7/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inter, Chivu verso il rinnovo fino al 2028 a 3 milioni a stagione
– Juventus: Vlahovic tra il rinnovo e le sirene di Bayern e Barcellona
– Milan: il caso Leao e il rischio di una cessione in saldo
– Torino, pronto un triennale per Rino Gattuso
– Internazionali d’Italia: Berrettini ko all’esordio, avanzano Paolini, Bellucci e Basiletti
– Volley: Perugia sul tetto d’Italia, Lube battuta 3-0
– Ciclismo, parte domani il Giro d’Italia 2026, un’edizione per scalatori
– Palermo Ladies Open si confermano torneo storico per tennis italiano
azn
– Inter, Chivu verso il rinnovo fino al 2028 a 3 milioni a stagione
– Juventus: Vlahovic tra il rinnovo e le sirene di Bayern e Barcellona
– Milan: il caso Leao e il rischio di una cessione in saldo
– Torino, pronto un triennale per Rino Gattuso
– Internazionali d’Italia: Berrettini ko all’esordio, avanzano Paolini, Bellucci e Basiletti
– Volley: Perugia sul tetto d’Italia, Lube battuta 3-0
– Ciclismo, parte domani il Giro d’Italia 2026, un’edizione per scalatori
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