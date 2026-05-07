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Tosi “Se l’Europa non è unita rischia di soccombere”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “O l’Europa affronta questa sfida unita e la vince, o soccombe”. Lo afferma Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia, intervistato da Claudio Brachino per Primo Piano Europa, format tv dell’agenzia Italpress, parlando del nuovo “disordine mondiale”.
Tosi parte da una lettura preoccupata ma non pessimista dello scenario internazionale. “Ci sono stati decenni di pace, gas e petrolio a buon mercato, tranquillità generale: poi tra Putin, Iran e in parte anche Trump, il mondo si è complicato”. Eppure, secondo l’europarlamentare azzurro, la crisi globale rappresenta anche un’occasione storica per l’Unione: “L’Europa oggi ha un’opportunità straordinaria per diventare una vera confederazione”.

sat/mrv

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