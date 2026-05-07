Ue, Marsilio “I Fondi di Coesione non vanno centralizzati”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La proposta della Commissione è di accorpare i fondi di coesione con quelli agricoli e altri, centralizzando fortemente la destinazione delle risorse. Viene a mancare il confronto con il territorio, che è il soggetto attuatore finale”. Lo afferma Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo e capogruppo dei Conservatori e Riformisti al Comitato delle Regioni, intervistato da Claudio Brachino per Primo Piano Europa, format tv dell’agenzia Italpress.

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