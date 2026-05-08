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Salute Magazine – 8/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Iraq, a Bassora il primo intervento di cardiochirurgia pediatrica a cuore aperto
– Allergie respiratorie, un documento contro i rischi invisibili
– Per la federazione delle professioni sanitarie nuova sede a Roma
– L’arte dei mandala approda alla clinica Villa Serena di Palermo
sat/gtr

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