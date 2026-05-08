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Tg Economia – 8/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A maggio oltre 500 mila assunzioni previste dalle imprese
– Aerospazio, investimenti chiave per colmare il gap con gli Usa
– Gruppo CAP, nel 2025 ricavi oltre 500 milioni
– Decreto lavoro, come funzionano gli incentivi
abr/gtr

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