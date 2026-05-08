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Tg Sport – 8/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Europa League: Aston Villa e Friburgo in finale
– Conference, Rayo Vallecano sfiderà il Crystal Palace
– Inter, Lautaro giura fedeltà ai colori nerazzurri
– Juventus, Spalletti carica i suoi verso Lecce
– Internazionali d’Italia, Roma pazza di Sinner
– Tennis, Panatta premierà i vincitori a Roma e Parigi
– MotoGP, Zarco profeta in patria nelle pre-qualifiche a Le Mans
– Skate Italia, la rivoluzione degli sport rotellistici
/gtr
– Europa League: Aston Villa e Friburgo in finale
– Conference, Rayo Vallecano sfiderà il Crystal Palace
– Inter, Lautaro giura fedeltà ai colori nerazzurri
– Juventus, Spalletti carica i suoi verso Lecce
– Internazionali d’Italia, Roma pazza di Sinner
– Tennis, Panatta premierà i vincitori a Roma e Parigi
– MotoGP, Zarco profeta in patria nelle pre-qualifiche a Le Mans
– Skate Italia, la rivoluzione degli sport rotellistici
/gtr
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