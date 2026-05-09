Ultime News

9 Mag 2026 Fauna selvatica in pericolo, doppio intervento di salvataggio della Polizia Provinciale
9 Mag 2026 Collocolo e l'infortunio: "Il primo mese piangevo tutti i giorni, dentro di me ero morto"
9 Mag 2026 Aperijazz, doppio appuntamento il 12 maggio al Museo del Violino
9 Mag 2026 Persico Dosimo, firmato l'accordo: Autovia Padana potrebbe realizzare un nuovo cavalcavia
9 Mag 2026 "Quartieri in giallo", successo per il primo appuntamento
Video Pillole

Blitz antidroga della polizia a Roma, arrestati 7 spacciatori

ROMA (ITALPRESS) – Edicole e lotti di edilizia popolare adibiti a snodi di trattative e di scambio e un furgoncino per il trasporto disabili utilizzato come copertura itinerante dello spaccio. Sono alcuni dei sofisticati espedienti neutralizzati dai falchi della polizia di Stato, escogitati dai pusher per alimentare il mercato della droga nella Capitale, nel corso di un’operazione che si è conclusa con l’arresto di sette spacciatori e sanzioni per due consumatori colti nella flagranza dello scambio droga-denaro.
col3/mca1
(Fonte video: Polizia di Stato)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...