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Colpo all’Atm con l’escavatore nel Nuorese, 4 arresti

NUORO (ITALPRESS) – I carabinieri della compagnia di Bitti (Nuoro) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di quattro uomini accusati di rapina aggravata, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi. L’indagine ha permesso di far luce sull’assalto ai danni dell’ufficio postale di Bitti il 2 settembre dello scorso anno.
col3/mca1

(Fonte video: Carabinieri Nuoro)

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