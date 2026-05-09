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La Nave Amerigo Vespucci salpa dal Porto di Genova, le immagini dal drone

GENOVA (ITALPRESS) – La Nave Amerigo Vespucci è salpata dal Porto Antico di Genova dando il via così al Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, con cui continuerà a portare in giro per il mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli, la cultura e il fascino dell’Italia e degli italiani. Ecco le immagini dal drone.

tvi/mca2
(Fonte video: Ufficio Stampa Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026)

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