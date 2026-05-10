Bce, Cipollone “L’euro digitale rafforzerà la nostra autonomia strategica”





ROMA (ITALPRESS) – L’euro digitale “permetterà a tutti noi di pagare ovunque con la moneta di Banca centrale. E rafforzerà la

nostra autonomia strategica in un campo fondamentale come i pagamenti”. Lo ha affermato Piero Cipollone, membro del comitato

esecutivo della BCE, al Ventotene Europa Festival.

Il Festival, che ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, è organizzato dall’associazione di promozione sociale La Nuova Europa con il contributo di ACRI, dell’Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento europeo e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con la partecipazione di CDE dell’Università degli Studi Roma Tre e del Centro Studi Parlamentari NOMOS, e con il patrocinio del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, del Comune di Ventotene, della Regione Lazio e dell’OdG del Lazio.

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(Fonte video: La Nuova Europa)

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