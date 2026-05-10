Mundialito di CR1: scegli il gol più bello, ultime ore per decidere chi passa il primo turno

Il cronometro corre veloce e la sfida entra nel vivo. C’è tempo fino alla mezzanotte di oggi, domenica 10 maggio, per esprimere la propria preferenza nel primo turno del “Mundialito di CR1“, l’iniziativa lanciata da “Tutti in Campo” che celebra le perle più spettacolari del calcio dilettantistico nostrano. Non importa la categoria: dalla Serie D fino alla Terza Categoria, il talento non conosce confini e la redazione ha selezionato 48 reti mozzafiato, divise in 12 gironi da quattro gol ciascuno. Tuttavia, a decidere chi merita di proseguire il cammino non è una giuria tecnica, bensì il verdetto sovrano del pubblico.

Ogni utente ha la possibilità di votare un solo gol per ogni girone e la posta in gioco è altissima, poiché solo le prime due reti classificate di ogni raggruppamento, per un totale di 24 gol, strapperanno il pass per la fase successiva.

Con l’inizio del secondo turno il ranking verrà azzerato e la competizione si farà ancora più serrata verso la gloria finale. Dopo la chiusura del primo turno fissata per questa sera, le votazioni ripartiranno mercoledì 13 maggio per concludersi domenica 17, scremando ulteriormente i candidati verso la “Final Six” prevista dal 20 al 24 maggio.

Il nome del vincitore assoluto, autore del gol più iconico della stagione, verrà infine annunciato in diretta martedì 26 maggio, durante l’attesissima ultima puntata stagionale di “Tutti in Campo”. Il calcio dilettantistico è fatto di passione, cuore e colpi di genio che spesso nulla hanno da invidiare ai palcoscenici del grande professionismo. Sostenere il proprio calciatore preferito o la propria squadra del cuore è semplicissimo: bastano pochi clic per fare la differenza e spingere il proprio beniamino verso il gradino più alto del podio.

Non restate a guardare e partecipate alla scelta definitiva accedendo alla pagina ufficiale delle votazioni su CremonaSport.

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