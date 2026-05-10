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Ventotene Europa Festival, Sommella “Grande partecipazione e valori condivisi”

VENTOTENE (LATINA) (ITALPRESS) – “Questa decima edizione è molto importante per tanti motivi”, in primo luogo, “perché ha una grandissima partecipazione di relatori e studenti”. Lo ha affermato, parlando del Ventotene Europa Festival, Roberto Sommella, presidente de La Nuova Europa, che ha organizzato la manifestazione. In merito alle ragioni che rendono speciale il festival, Sommella ha parlato anche dei principi che caratterizzano la manifestazione: “condivisione, unione tra le persone, conoscenza, amicizia. Anche per questo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito una medaglia al Festival. È un’attestazione importantissima di vicinanza della massima istituzione del nostro Paese a questo genere di iniziative che devono essere coltivate sempre di più per avere una maggiore integrazione”.

xl5/mgg/mca1

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