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Cattani “Chi parla di spesa farmaceutica fuori controllo sta dicendo il falso”

MILANO (ITALPRESS) – “L’Italia sta vivendo una fase demografica dove l’invecchiamento della popolazione cambia i bisogni di salute, che sono sempre legati all’innovazione, quindi quando qualcuno parla di spesa farmaceutica fuori controllo sta dicendo il falso”. Lo ha sottolineato Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, a margine dell’evento “Innovazione e produzione di valore”, organizzato nel polo Bayer di Garbagnate Milanese. “C’è un trend strutturale di crescita della spesa farmaceutica innovativa – ha evidenziato – legata alla componente ospedaliera che, negli ultimi anni, è sempre stabilmente attorno al 6 – 6,5 %. Questo vuol dire che cambiano i bisogni e anche le logiche di valore. Dietro l’innovazione c’è la ricerca”, ha aggiunto.
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