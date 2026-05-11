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Cina, droni in azione per favorire il rimboschimento nel Gansu

I droni stanno contribuendo a trasformare le montagne brulle in paesaggi verdeggianti nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu.

In un parco suburbano, alcuni droni utilizzati per la protezione delle piante trasportano con precisione gli alberelli lungo ripidi pendii, rendendo il rimboschimento più sicuro, rapido e molto più efficiente rispetto ai metodi manuali tradizionali. La tecnologia sta accelerando l’impegno della Cina per il ripristino ecologico. (XINHUA/ITALPRESS)

mec/lcr/mca1

(Fonte video: Xinhua)

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